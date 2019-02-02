انضم الثنائى حازم أمام وخالد لطيف، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمجلس الجبلاية فى اجتماع المجلس المنعقد حالياً برئاسة هانى أبو ريدة لمناقشة بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا 2019، وترتيبات الجمعية العمومية الطارئة لتعديل اللائحة، بجانب أزمة مؤجلات الدورى بعد طلب الزمالك وبيراميدز تعديل جدول الدورى.

وبدأ الاجتماع قبل حضور حازم إمام وخالد لطيف وكرم كردى، قبل أن يحضر الأول والثانى، فيما اعتذر الثالث عن عدم الحضور لظروف خاصة.

كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام وخالد لطيف ينضمان لاجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.