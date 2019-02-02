شكرا لقرائتكم سون "المتألق" ينقذ توتنهام من فخ نيوكاسل.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق توتنهام فوزا صعبا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء هدف توتنهام الوحيد عن طريق الكورى الجنوبي المتألق هيونج مين سون في الدقيقة 83 من عمر المباراة، ليرفع اللاعب رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم فى المسابقة.

هذا الفوز رفع رصيد توتنهام إلى 57 نقطة وصعد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتاً فيما تراجع مانشستر سيتي للمركز الثالث برصيد 56 نقطة قبل مواجهة أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد النني غداً الاحد بملعب "الاتحاد".

أما نيوكاسل يونايتد فتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.



الكورى سون

توتنهام ونيوكاسل

توتنهام

روندون فى هجمة لنيوكاسل

فرحة الهدف

هجمة خطيرة