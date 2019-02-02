شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يدعم بعثة الأهلي هاتفياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى على الاتصال بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان على أحوال الفريق، قبل مواجهة سيمبا التنزاني. ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب فى ثالث مواجهات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا. فى الوقت الذى حرص الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على الاجتماع بثنائي الفريق محمد هاني وأحمد حمودى لمنحهما بعض التعليمات الفنية قبل المواجهة المرتقبة. يس

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