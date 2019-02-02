شكرا لقرائتكم أحمد حجازى يقود وست بروميتش أمام ميدلزبره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن دارين مور المدير الفني لنادي وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازى مدافع منتخب مصر التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة ميدلزبره التي تنطلق في الخامسة مساء بملعب "ذا هاوثورنس" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

ذكرت الصفحة الرسمية لنادي وست بروميتش ألبيون بموقع "تويتر"، أن أحمد حجازى مدافع منتخب مصر يتواجد فى التشكيلة الأساسية للفريق بمباراة اليوم.

ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الاولى برصيد 50 نقطة، بينما يحتل ميدلسبره المركز الخامس برصيد 47 نقطة.