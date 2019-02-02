شكرا لقرائتكم بعد تسببه في إقصاء الإسماعيلى.. الأفريقي يتأخر أمام مازيمبي برباعية في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأخر الأفريقي التونسي برباعية نظيف أمام مضيفه مازيمبى الكونغولى فى الشوط الأول من مواجهة الفريقين، بملعب "مازيمبي" ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا بتفوق "صاحب الأرض" برباعية نظيفة. وجاءت أهداف مازيمبي عن طريق كيفين مونديكو "هدفين"، وميشي ميكا وجاكسون موليكا "هدف" في الدقائق 12 و23 و37 و39 من زمن الشوط الأول. وكان مواجهة الأفريقي السابقة أمام الإسماعيلى قد تعرضت للإلغاء، بسبب شغب جماهير النادى المصري، مما تسبب فى إقصاء الدراويش من البطولة. ويتصدر شباب قسنطينة الجزائري جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما بات رصيد ناديا مازيمبي والافريقي خالياً من النقاط بعد معاقبة الإسماعيلي بالاستبعاد من مسابقة دوري ابطال افريقيا بسبب شغب الجماهير.

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