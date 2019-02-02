شكرا لقرائتكم تشكيل لجان أمم إفريقيا الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مجاهد عضو إتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الجبلاية، أن هناك اجتماعات مع هاني ابو ريدة رئيس الجبلاية ورئيس اللجنة المنظمة لأمم افريقيا لتشكيل لجان بطولة امّم افريقيا مؤكدا سيتم اعلان تشكيل اللجان كاملة الأسبوع المقبل.

وكان إتحاد الكرة قد عقد اجتماعا مهماً ظهر اليوم، أسفر عن العديد من القرارات، أبرزها دعوة الأندية لاجتماع عاجل لمناقشة الأزمات يوم الأربعاء القادم وتجديد الثقة فى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

قال مجاهد عضو مجلس الجبلاية أن موعد انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للجبلاية سيكون يوم 23 فبراير.