شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الدوري لن يلغي.. ونرفض إقالة عامر حسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمتحدث الرسمى باسم مجلس إدارة الجبلاية، بشكل رسمى، إنه لا توجد أي نية لإلغاء بطولة الدورى العام هذا الموسم.
جاءت تصريحات مجاهد عقب اجتماع مجلس الجبلاية الذى انعقد برئاسة هانى أبو ريدة لمناقشة بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا 2019، وترتيبات الجمعية العمومية الطارئة لتعديل اللائحة، بجانب أزمة مؤجلات الدورى بعد طلب الزمالك وبيراميدز تعديل جدول الدورى وبدأ الاجتماع قبل حضور حازم إمام وخالد لطيف وكرم كردى، قبل أن يحضر الأول والثانى، فيما اعتذر الثالث عن عدم الحضور لظروف خاصة.
وقال مجاهد أنه لا توجد نية لاستقالة او اقالة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مؤكدا ان عامر حسين لم يعرض علي المجلس الاستقالة في ظل الأزمة الدائرة حاليا مع الاندية.
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