شكرا لقرائتكم قرارات مجلس الجبلاية.. دعوة أندية الدوري الممتاز لحل أزمة المؤجلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد كرة القدم المصري و المتحدث الرسمي بإسم الجبلاية، أن المجلس قرر توجيه الدعوة إلى أندية الدوري العام لعقد اجتماع طارئ، من أجل مناقشة أزمة المؤجلات في البطولة المحلية وذلك خلال اجتماع مجلس الجبلاية .

كان مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة قد انعقد اليوم، لمناقشة بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا 2019، وترتيبات الجمعية العمومية الطارئة لتعديل اللائحة، بجانب أزمة مؤجلات الدورى بعد طلب الزمالك وبيراميدز تعديل جدول الدورى.