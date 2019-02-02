شكرا لقرائتكم شيكابالا يعود لليونان غداً.. وغرامة في انتظاره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك المعار لأبولون سميرنى اليونانى، غداً الأحد، إلى اليونان من أجل الانتظام مع فريقه خلال الفترة المقبلة بعد تعذر انضمامه للمصرى البورسعيدى فى فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

كشف مصدر مقرب من الأباتشى إن شيكابالا لا توجد أزمة بينه وبين النادى اليونانى وإنه تربطه علاقة متميزة بإدارة أبولون لذلك لم يفسخ تعاقده مع النادى اليونانى انتظارا لحسم مسألة عودته الدورى المصرى من عدمه وبعد تعذر الأمر قرر العودة إلى النادى اليونانى من أجل استكمال المتبقى من الموسم الجارى ثم العودة إلى الزمالك.

كشف المصدر ذاته إن إدارة أبولون ستغرم شيكابالا ماليا عن غيابه فى الفترة السابقة وسينتظم بشكل طبيعى مع الفريق بعد ذلك وإنه يتبقى فى عقده مع قلعة ميت عقبة الموسم المقبل فقط وكان لديه نية فى التجديد لمدة موسم للزمالك فى حالة الموافقة على إعارته لمدة موسما ونصف إلى النادى البورسعيدى ولكن بعد تعذر الصفقة ستكون المدة المتبقية فى عقده هى الموسم المقبل فقط.