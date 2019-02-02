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شكرا لقرائتكم موعد مباراة يوفنتوس وبارما فى الدورى الإيطالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستضيف ستاد آليانز بتورينومباراة يوفنتوس وبارما وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي ، فى السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 4 ، ويجمع اللقاء بين يوفنتوس الجريح بعد خروجه من ربع نهائي كأس إيطاليا على يد أتلانتا، لكنه مازال في صدارة الدوري برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد بارما في المركز الـ12 وفي رصيده 28 نقطة.
خاض يوفنتوس 21 مباراة حقق الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى اثنان ولم يتلقى أي هزائم ، بينما لعب بارما 21 مباراة، استطاعوا أن يحتلوا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، خلف ساسولو صاحب المركز الحادي عشر، واستطاع الفريق أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في أربع، وتلقى تسع هزائم كاملة.
شهدت قائمة ماكس أليجري المدير الفنى للسيدة العجوز استعادة سلاح مهم وهو المهاجم الكراتي ماريو ماندزوكيتش، لكن في المقابل يغيب جيورجيو كيليني، و ليوناردو بونوتشي.
في المقابل، غاب عن القائمة جيورجيو كيليني، و ليوناردو بونوتشي، بسبب عدم تعافيهما ، إذ يعانيان من مشكلة في الكاحل، والقدم، تواليا.
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