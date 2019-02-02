شكرا لقرائتكم أخبار بايرن ميونخ اليوم السبت 2 / 2 / 2019 رودريجيز يقود البافارى أمام ليفركوزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ التشكيلة الرسمية التى سيخوض به الفريق اللقاء أمام مضيفه باير ليفركوزن، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدورى الألمانى "البوندزليجا"، والذى سيقام فى الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب "باى آرينا".

ويحتل البايرن المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق 6 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر، بينما يأتى باير ليفركوزن فى المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

رودريجيز يعود لتشكيل بايرن ميونخ

وعاد الكولومبى خاميس رودريجيز لقيادة الفريق البافارى فى لقاء اليوم، وسط غياب عدد كبير من اللاعبين بداعى الإصابة، يأتى على رأسهم، المخضرمان فرانك ريبيرى وآريين روبن، بالإضافة إلى الإسبانى تياجو الكانتارا، والحارس مانويل نوير الذى تعرض للإصابة فى مران أمس الجمعة.

وجاء تشكيل الفريق البافارى كاملا كالتالى:

حراسة المرمى: أولريش

خط الدفاع: كيميتش - هوميلز - سولى - الابا

خط الوسط: خاميس رودريجيز - جوريتسكا - رافينيا

خط الهجوم: كومان - مولر - ليفاندوفسكى