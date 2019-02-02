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شكرا لقرائتكم برشلونة vs فالنسيا .. صراع جديد فى الكامب نو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستضيف ملعب كامب نو مواجهة نارية من نوع خاص بين برشلونة وفالنسيا فى السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالليجا ، و يسعى برشلونة لمواصلة سلسلة إنتصاراته المتتالية بمسابقة الدوري الإسباني
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و10 نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يحتل فالنسيا المركز السابع برصيد 29 نقطة.
يطمح برشلونة لتحقيق الفوز التاسع على التوالي بمسابقة الدوري الإسباني لتأمين الصدارة أمام أقرب منافسيه اتلتيكو مدريد، بينما يسعى فالنسيا لمواصلة صحوته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي للمحافظة على آماله في إنهاء مشواره بالدوري الإسباني في إحدى المراكز المؤهلة للنسخة القادمة من مسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، علماً بأن فالنسيا حجز مقعده في نصف نهائي كأس إسبانيا بعدما حقق فوزاً درامياً على خيتافي بنتيجة 3 – 1 في الوقت بدل الضائع بملعب "المستايا" الثلاثاء الماضي، في "إياب" ربع النهائي.
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