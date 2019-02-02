شكرا لقرائتكم القادسية يهزم الفيحاء بثنائية كمارا وإلتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز القادسية على ضيفه الفيحاء بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل هدفي المضيف هارون كمارا وإلتون جوزيه في الدقيقتين 67 و70. ليرفع القادسية رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.
وهذا هو الفوز السابع للقادسية في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الحادية عشر للفيحاء في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاث.
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