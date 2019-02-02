شكرا لقرائتكم مواجهات نصف النهائي تبتسم لريال مدريد في الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، التي سحبت يوم الجمعة، عن "كلاسيكو" مثير يجمع برشلونة بغريمه التقليدي ريال مدريد في مباراتي ذهاب وإياب.

وسيكون عشاق الكرة الإسباني و"الكلاسيكو" على موعد مع ثلاث مباريات بين الغريمين على أقل تقدير، إذ لم يتواجها في الأدوار المتقدمة من دوري أبطال أوروبا.

وسيحتضن ملعب الكامب نو معقل النادي الكتالوني مواجهة الذهاب في السادس من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في 28 فبراير على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد.

وسيتجدد اللقاء بين الناديين بعد إياب نصف نهائي الكأس، في الثاني من مارس المقبل على ملعب سانتاغو برنابيو ضمن منافسات الأسبوع 26 للدوري الإسباني "الليغا"، في مواجهة يطمح خلالها النادي العاصمي في الثأر من مواجهة الدور الأول التي خسرها بخماسية لهدف، بجانب سعيه لإنعاش حظوظه وتقليص الفارق بينه وبين المتصدر.

وسيواجه ريال مدريد في الدوري كلا من ديبورتيفو آلافيس وأتلتيكو مدريد وجيرونا وليفانتي قبل مواجهة النادي الكتالوني في الدوري، بينما تنتظر أندية فالنسيا وأتلتيك بيلباو وبلد الوليد وإشبيلية، مواجهة برشلونة لتحقيق انتصارها الأول عليه هذا الموسم، قبل مواجهة "الكلاسيكو" في الدوري.

وتفوق ريال مدريد في آخر مواجهة جمعت الفريقين في نصف النهائي عام 1992-1993، وحقق بعدها كأس الملك، وفي 2013-2013 تفوق على برشلونة قبل خسارته النهائي أمام أتلتيكو مدريد.