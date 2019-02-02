سولاري: ريال مدريد في جاهزية تامة لخوض الكلاسيكو

اسماء السيد - اعتبر مدرب ريال مدريد الأرجنتيني سانتياغو سولاري بأن فريقه "في جاهزية تامة" لخوض الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي برشلونة ثلاث مرات في أقل من شهر والدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد أياكس أمستردام الهولندي مشيرا الى ان فريقه "مطمئن تماما" قبل خوضه هذه الاستحقاقات المتتالية.

وقال سولاري في مؤتمر صحافي عشية مواجهة الأفيس في الدوري المحلي "سنخوض هذه المباريات في جاهزية تامة. سنصل بكامل حيويتنا، ومختلف أفراد الفريق متاحون باستثناء فاليخو (مدافع) لكنه قاب قوسين أو أدنى من العودة".

واضاف "الجو العام هو اننا مطمئنون تماما. نحن معتادون على خوض هذا النوع من المباريات".

وكان سولاري استلم تدريب الفريق خلفا لخولين لوبيتيغي الذي حل بديلا للفرنسي زين الدين زيدان نهاية الموسم الماضي، لكنه لم يبق طويلا في منصبه اثر سلسلة من النتائج السلبية.

ونجح سولاري في قيادة الفريق الى احراز كأس العالم للأندية آواخر العام الماضي بفوزه على العين الإماراتي في المباراة النهائية.

واوقعت قرعة كأس إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وجها لوجه في نصف النهائي على ان يلتقيا ذهابا في برشلونة في 6 الحالي وإيابا في 27 منه على ملعب سانتياغو برنابيو، قبل ان يلتقيا أيضا في الدوري في 2 آذار/مارس المقبل. كما ان الفريق الملكي سيقابل اياكس امستردام ذهابا في 13 الحالي.

وكان برشلونة سحق ريال مدريد 5-1 على ملعب كامب نو ما دفع بإدارة النادي الى اقالة لوبيتيغي، وقد اعترف مدرب الفريق الكاتالوني ارنستو فالفيردي بان الكفة ستكون متقاربة أكثر هذه المرة بقوله "في تلك الحقبة، كان ريال مدريد يمر في فترة صعبة ذهنيا، لكنه الأن فريق مختلف مع ثقة أكبر بالنفس".