شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن على الأهلى قبل مواجهة سيمبا.. ولاسارتي يجتمع بالثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى على الاتصال بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للإطمئنان على أحوال الفريق، قبل مواجهة سيمبا التنزاني المقرر اقامتها مساء اليوم على ملعب برج العرب فى ثالث مواجهات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا.

فى الوقت الذى حرص الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على الاجتماع بثنائي الفريق محمد هاني وأحمد حمودى لمنحهما بعض التعليمات الفنية قبل المواجهة المرتقبة.

يستضيف فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، سيمبا التنزاني على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وهى المواجهة التى يسعى الأحمر للفوز بها لوضع قدم فى الدور ربع النهائى.