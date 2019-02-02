اتحاد الكرة يخاطب وزارة الرياضة لتحديد موعد اغلاق ملاعب بطولة أمّم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ، وزارة الشباب والرياضة لتحديد موعد إغلاق الملاعب التي تستضيف بطولة أمّم أفريقيا وهي الفاهرة والإسماعيلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس خاصة وان هذه الملاعب تابعة للوزارة. ويناقش اتحاد الكرة موعد إغلاق الملاعب مع الأندية في إجتماع الأربعاء المقبل لإيجاد بدائل لها في مسابقة الدوري العام .

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