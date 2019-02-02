شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إعلان لجان أمام أفريقيا الأسبوع المقبل.. والعمومية 23 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مجاهد، عضو إتحاد الكرة والمتحدث الرسمى باسم الجبلاية، أن موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية سيكون يوم 23 فبراير.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعا مهماً ظهر اليوم، أسفر عن العديد من القرارات، أبرزها دعوة الأندية لاجتماع عاجل لمناقشة الأزمات الأربعاء المقبل، وتجديد الثقة فى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

وقال مجاهد عضو مجلس الجبلاية، إن هناك اجتماعات مع هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية ورئيس اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا لتشكيل لجان بطولة أمّم أفريقيا، مؤكداً أنه سيتم إعلان تشكيل اللجان كاملة الأسبوع المقبل.