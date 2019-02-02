شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الزمالك والجيش فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تأجيل مباراة فريقى الزمالك والجيش فى الجولة السادسة من ذهاب الدور الأول من دورى سوبر السلة والتى كان مقرراً إقامتها اليوم على ملعب الفريق الأبيض بميت عقبة.

وتم تأجيل المباراة بناءً على طلب الزمالك لحين البحث عن صالة أخرى تنفيذا لقرار اتحاد السلة، والذى منع الفريق من خوض مباريات على ملعبه على خلفية قرار اللجنة الأوليمبية.

وأرسل اتحاد السلة فاكسا إلى الفريقين اليوم يخطرهما فيه بتأجيل المباراة لحين تحديد ملعب آخر من جانب فريق الزمالك

يذكر أن الزمالك يقع فى المركز الثانى بجدول ترتيب فرق الدورى بينما يحل الجيش ثالثا.