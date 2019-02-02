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"ملف كامل".. حصاد الكرة المصرية فى "أم المعارك" الشتوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أُسدل الستار عن واحد من أقوى سوق الانتقالات الكروية فى تاريخ الكرة المصرية إن لم يكن أقواها، وشهد ميركاتو الشتاء انتقالات بالجملة، وأبرمت العديد من الأندية صفقات قوية بشكل لم يحدث منذ سنوات، رغم أنه من المُتعارف أن سوق الانتقالات الشتوية فى يناير لا تشهد كل هذه الصفقة.\

الكرة المصرية شهدت معركة ساخنة فى سباق الصراع حول الصفقات بين الأهلي والزمالك ومعهما بيراميدز، الذى أظهر تفوقاً واضحاً خلال هذا الميركاتو بعدما استقطب لاعبين بملايين الدولارات ما أنعش صراع الصفقات فى الشارع الكروى المصرى، كما أنفق النادى الأهلي ملايين الدولارات لإبرام صفقات قوية وربما يكون ذلك فى ارتفاع القيمة التسويقة لصفقات الشتاء فى الكرة المصرية بعدما "هبّت" عليها رياح الملايين.

فى التقرير التالى نُلقى الضوء على الصفقات التى أبرمتها الأندية فى يناير الماضى، ونتحدث أيضاً عن اللاعبين الذين رحلوا عن الأندية سواء انتقلوا لأندية مصرية أم خارجية، خاصة أن قائمة الراحلين شهدت أيضاً مفاجآت كُبرى، وهو ما نسرده فى التقرير التالى عن "القادمين والراحلين" فى الأندية المصرية وإلى التفاصيل:

 

                                                              1-الأهلي

القادمون :

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حسين الشحات

رمضان صبحي

محمد محمود

محمود وحيد

الأنجولي جرالدو

ياسر إبراهيم

حمدي فتحي

كما تم قيد الرباعي جونيور أجايى ورامى ربيعة وعمرو جمال وصالح جمعة بعدما لم يتم قيدهم الصيف الماضى بسبب الإصابة أو لوجهة نظر فنية.

الراحلون:

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ميدو جابر

عمرو بركات

عمار حمدى

صبرى رحيل

كوليبالي

محمود الجزار

أحمد حمدى

مؤمن زكريا

اسلام جابر

أكرم توفيق

أحمد ياسر ريان

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2- الزمالك

القادمون:

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المغربي خالد بوطيب

أحمد سيد زيزو

يوسف علي لاعب صاعد مركزه صانع ألعاب من المصرية للاتصالات.

الراحلون :

216ac5ac1f.jpg

أحمد رفعت

أحمد فتوح

محمود عبد العاطي "دونجا"

كاسونجو

باسم مرسي

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3- بيراميدز

القادمون :

5271a482bf.jpg

عمرو مرعى

جون سيفونتي

ايريك تراوراي

عبد الله السعيد

كريستيان بينافينتي"

عمر خربين"

الراحلون :

f3440b40cd.jpg

أحمد توفيق

رودريجرز

أسلام صيام

حمادة طلبة

احمد عفيفي

أوكيشوكو أوزوبيكي

دانى شاهين

 

 

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4- الإسماعيلى

القادمون :

 

شيلونجو

اودا مارشال

أحمد فتحى كاستيلو

يحيى زايد

محمود رضا

محمود عبد العاطى دونجا

أسامة إبراهيم

إبراهيم عبد الخالق

الراحلون :

090a973587.jpg

حسنى عبد ربه

شكرى نجيب

عمر الوحش

ميندوجا

أحمد على

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- المصري

القادمون :

3ffc9f0079.jpg

النيجيرى اوستن أموتو

عبد الرحمن زين

الحسيني سمير

مصطفى سلامة "طيارة"

حسين رجب

 سيعدو سيمبوري

محمد صالح

الراحلون :

d528960858.jpg

محمود القط

حجاج عويس

احمد جمعه

 أحمد شكرى

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6- سموحة

القادمون :

0737b47d16.jpg

إبراهيم عادل

أسلام صلاح

عمرو بركات

أحمد صبحي

باسم مرسي

الشيخ أحمد بامبا

محمد فتحي

الراحلون :

9dabc663ab.jpg

أمير عابد

أسامة ابراهيم

إسلام جمال

أحمد حسن مكى

ياسر ابراهيم

شيلونجو

أحمد نبيل مانجا

 

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7- الإتحاد:

الوافدون :

02225d7777.jpg

النيجيري تشوكا

الغيني توني سيلفا

البرازيلي دا سيلفا

السيد سالم

صبري رحيل

كريم ممدوح

محمد انور

هشام صلاح

احمد نبيل مانجا

احمد توفيق

عمار حمدي

الراحلون :

1713b978fb.jpg

عاشور الأدهم

محمود الغرباوي

احمد الالفي

رمزي خالد

ويلسون

بناهيني

محمد حسن

احمد قطب

محمد جبر

ديديه كوريه

احمد مجدي

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8- المقاصة

القادمون :

26c53f478b.jpg

شيمس بيكلى

حسام عبدالواحد

عمر الوحش

ميدو جابر

زياد صابر

ناصر الفار

الراحلون :

80df5ef1ef.jpg

ايريك تراورى

عمر بسام

محمود وحيد

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9- دجلة

القادمون :

2cfc5cad34.jpg

يعقوبو

رمزى خالد

أحمد الألفي

مصطفي طلعت

الراحلون :

0e21f1183b.jpg

محمد محمود

السيد سالم

كريم ممدوح

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10- طلائع الجيش

القادمون :

3ee5e2c7ca.jpg

محمد عادل جمعة

يوسف محمد

مصطفى الصاوى

التوجولى ريتشارد بورو

 

الراحلون :

 

مؤمن ابراهيم

اسلام عبد النعيم

فتحى عثمان

محمد شاهين

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

11- المقاولون

القادمون:

 

 

28684afc27.jpg

 

امير عابد

فادى نجاح

سيف الدين الجزيرى

جونيور

الراحلون :

 

16966a6fb6.jpg

ايهاب سمير

محمد شوقى غريب

ادجر سيلفا

لويز جونيور

لويس ادواردو

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12- بتروجت

القادمون :

99411d0130.jpg

احمد عفيفى

حمادة طلبه

اسلام صيام

احمد سالم صافى

مؤمن ابراهيم

خليل

عبد الرحمن السويسى

كارلس

كريس جادى

شكرى نجيب

الراحلون:

d22a2eb46c.jpg

احمد رؤوف

محمد شاهين

محمد سالم

شيمس بيكلى

احمد صبحى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

13- إنبي

القادمون:

 

 

3bcfa799f6.jpg

أحمد صابر

أحمد شكرى

عمر بسام

ياسو ويلفرد

لوكومبي

شيزا

عمر فتحي "سافيولا"

محمد شوقي غريب

أحمد رفعت

الراحلون:

29e9f855dd.jpg

حمدي فتحي

أودا مارشال

نوح وائل

يحيي سانو

فادي نجاح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

14- النجوم

القادمون:

4018696aa0.jpg

ديديه كوريه

توسين أومويلي

 أيمن الغباشي

 أحمد العش

عصام الحضري

الراحلون :

 

طارق العجمي

احمد سعد

اوبري تشيروا

احمد جمال

 باسم عبد العزيز

مصطفى جميل

ــــــــــــــــــــــــــــــ

15- الداخلية

القادمون

سعيد مراد

حجاج عويس

النيجيري إيشا

محمود القط

محمود طلعت

محمود حمدى

كريم خميس

محمد أبو سريع

محمد سالم

عبد العزيز السيد

 سمير فكري 

الراحلون

حسين رجب

سعيدو سنبوري

عبد الرحمن السويسي

 أحمد صابر

 محمد فتحي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16- الجونة

القادمون

أحمد ياسر ريان

 وأحمد حمدى

أكا

محمود الغرباوى

أحمد حسن مكى

محمود الجزار

أحمد الألفى

وإسلام عبد النعيم

 أكرم توفيق

 أسلام جابر

السنغالى اوسينو بوى

 شريف دابو 

الراحلون

رمزى صالح

احمد الشناوى

كريم سالم

عبدالله كوليبالى

شيكاتارا

مصطفى جابر

محمد ابوسريع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17- الانتاج الحربى

القادمون

علاء سلامة

أحمد رؤوف

حمادة ناصر

محمود عبد النبى

الفلسطينى حامد حمدان

أحمد مجدى

إيهاب سمير

 

الراحلون

عبد العزيز موسى

النيجيرى وليام اكوركيت

وليد حسن

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18- حرس الحدود

القادمون

عاشور الأدهم

الراحلون

 أحمد تمساح

 سعيد مراد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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