شكرا لقرائتكم خبر عن "ملف كامل".. حصاد الكرة المصرية فى "أم المعارك" الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أُسدل الستار عن واحد من أقوى سوق الانتقالات الكروية فى تاريخ الكرة المصرية إن لم يكن أقواها، وشهد ميركاتو الشتاء انتقالات بالجملة، وأبرمت العديد من الأندية صفقات قوية بشكل لم يحدث منذ سنوات، رغم أنه من المُتعارف أن سوق الانتقالات الشتوية فى يناير لا تشهد كل هذه الصفقة.\

الكرة المصرية شهدت معركة ساخنة فى سباق الصراع حول الصفقات بين الأهلي والزمالك ومعهما بيراميدز، الذى أظهر تفوقاً واضحاً خلال هذا الميركاتو بعدما استقطب لاعبين بملايين الدولارات ما أنعش صراع الصفقات فى الشارع الكروى المصرى، كما أنفق النادى الأهلي ملايين الدولارات لإبرام صفقات قوية وربما يكون ذلك فى ارتفاع القيمة التسويقة لصفقات الشتاء فى الكرة المصرية بعدما "هبّت" عليها رياح الملايين.

فى التقرير التالى نُلقى الضوء على الصفقات التى أبرمتها الأندية فى يناير الماضى، ونتحدث أيضاً عن اللاعبين الذين رحلوا عن الأندية سواء انتقلوا لأندية مصرية أم خارجية، خاصة أن قائمة الراحلين شهدت أيضاً مفاجآت كُبرى، وهو ما نسرده فى التقرير التالى عن "القادمين والراحلين" فى الأندية المصرية وإلى التفاصيل:

1-الأهلي

القادمون :

حسين الشحات

رمضان صبحي

محمد محمود

محمود وحيد

الأنجولي جرالدو

ياسر إبراهيم

حمدي فتحي

كما تم قيد الرباعي جونيور أجايى ورامى ربيعة وعمرو جمال وصالح جمعة بعدما لم يتم قيدهم الصيف الماضى بسبب الإصابة أو لوجهة نظر فنية.

الراحلون:

ميدو جابر

عمرو بركات

عمار حمدى

صبرى رحيل

كوليبالي

محمود الجزار

أحمد حمدى

مؤمن زكريا

اسلام جابر

أكرم توفيق

أحمد ياسر ريان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- الزمالك

القادمون:

المغربي خالد بوطيب

أحمد سيد زيزو

يوسف علي لاعب صاعد مركزه صانع ألعاب من المصرية للاتصالات.

الراحلون :

أحمد رفعت

أحمد فتوح

محمود عبد العاطي "دونجا"

كاسونجو

باسم مرسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- بيراميدز

القادمون :

عمرو مرعى

جون سيفونتي

ايريك تراوراي

عبد الله السعيد

كريستيان بينافينتي"

عمر خربين"

الراحلون :

أحمد توفيق

رودريجرز

أسلام صيام

حمادة طلبة

احمد عفيفي

أوكيشوكو أوزوبيكي

دانى شاهين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- الإسماعيلى

القادمون :

شيلونجو

اودا مارشال

أحمد فتحى كاستيلو

يحيى زايد

محمود رضا

محمود عبد العاطى دونجا

أسامة إبراهيم

إبراهيم عبد الخالق

الراحلون :

حسنى عبد ربه

شكرى نجيب

عمر الوحش

ميندوجا

أحمد على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- المصري

القادمون :

النيجيرى اوستن أموتو

عبد الرحمن زين

الحسيني سمير

مصطفى سلامة "طيارة"

حسين رجب

سيعدو سيمبوري

محمد صالح

الراحلون :

محمود القط

حجاج عويس

احمد جمعه

أحمد شكرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6- سموحة

القادمون :

إبراهيم عادل

أسلام صلاح

عمرو بركات

أحمد صبحي

باسم مرسي

الشيخ أحمد بامبا

محمد فتحي

الراحلون :

أمير عابد

أسامة ابراهيم

إسلام جمال

أحمد حسن مكى

ياسر ابراهيم

شيلونجو

أحمد نبيل مانجا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7- الإتحاد:

الوافدون :

النيجيري تشوكا

الغيني توني سيلفا

البرازيلي دا سيلفا

السيد سالم

صبري رحيل

كريم ممدوح

محمد انور

هشام صلاح

احمد نبيل مانجا

احمد توفيق

عمار حمدي

الراحلون :

عاشور الأدهم

محمود الغرباوي

احمد الالفي

رمزي خالد

ويلسون

بناهيني

محمد حسن

احمد قطب

محمد جبر

ديديه كوريه

احمد مجدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

8- المقاصة

القادمون :

شيمس بيكلى

حسام عبدالواحد

عمر الوحش

ميدو جابر

زياد صابر

ناصر الفار

الراحلون :

ايريك تراورى

عمر بسام

محمود وحيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9- دجلة

القادمون :

يعقوبو

رمزى خالد

أحمد الألفي

مصطفي طلعت

الراحلون :

محمد محمود

السيد سالم

كريم ممدوح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10- طلائع الجيش

القادمون :

محمد عادل جمعة

يوسف محمد

مصطفى الصاوى

التوجولى ريتشارد بورو

الراحلون :

مؤمن ابراهيم

اسلام عبد النعيم

فتحى عثمان

محمد شاهين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11- المقاولون

القادمون:

امير عابد

فادى نجاح

سيف الدين الجزيرى

جونيور

الراحلون :

ايهاب سمير

محمد شوقى غريب

ادجر سيلفا

لويز جونيور

لويس ادواردو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12- بتروجت

القادمون :

احمد عفيفى

حمادة طلبه

اسلام صيام

احمد سالم صافى

مؤمن ابراهيم

خليل نيمار

عبد الرحمن السويسى

كارلس

كريس جادى

شكرى نجيب

الراحلون:

احمد رؤوف

محمد شاهين

محمد سالم

شيمس بيكلى

احمد صبحى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

13- إنبي

القادمون:

أحمد صابر

أحمد شكرى

عمر بسام

ياسو ويلفرد

لوكومبي

شيزا

عمر فتحي "سافيولا"

محمد شوقي غريب

أحمد رفعت

الراحلون:

حمدي فتحي

أودا مارشال

نوح وائل

يحيي سانو

فادي نجاح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14- النجوم

القادمون:

ديديه كوريه

توسين أومويلي

أيمن الغباشي

أحمد العش

عصام الحضري

الراحلون :

طارق العجمي

احمد سعد

اوبري تشيروا

احمد جمال

باسم عبد العزيز

مصطفى جميل

ــــــــــــــــــــــــــــــ

15- الداخلية

القادمون

سعيد مراد

حجاج عويس

النيجيري إيشا

محمود القط

محمود طلعت

محمود حمدى

كريم خميس

محمد أبو سريع

محمد سالم

عبد العزيز السيد

سمير فكري

الراحلون

حسين رجب

سعيدو سنبوري

عبد الرحمن السويسي

أحمد صابر

محمد فتحي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16- الجونة

القادمون

أحمد ياسر ريان

وأحمد حمدى

أكا

محمود الغرباوى

أحمد حسن مكى

محمود الجزار

أحمد الألفى

وإسلام عبد النعيم

أكرم توفيق

أسلام جابر

السنغالى اوسينو بوى

شريف دابو

الراحلون

رمزى صالح

احمد الشناوى

كريم سالم

عبدالله كوليبالى

شيكاتارا

مصطفى جابر

محمد ابوسريع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17- الانتاج الحربى

القادمون

علاء سلامة

أحمد رؤوف

حمادة ناصر

محمود عبد النبى

الفلسطينى حامد حمدان

أحمد مجدى

إيهاب سمير

الراحلون

عبد العزيز موسى

النيجيرى وليام اكوركيت

وليد حسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18- حرس الحدود

القادمون

عاشور الأدهم

الراحلون

أحمد تمساح

سعيد مراد