شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وخالد لطيف ينضمان لاجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الثنائى حازم أمام وخالد لطيف، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمجلس الجبلاية فى اجتماع المجلس المنعقد حالياً برئاسة هانى أبو ريدة لمناقشة بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا 2019، وترتيبات الجمعية العمومية الطارئة لتعديل اللائحة، بجانب أزمة مؤجلات الدورى بعد طلب الزمالك وبيراميدز تعديل جدول الدورى.

وبدأ الاجتماع قبل حضور حازم إمام وخالد لطيف وكرم كردى، قبل أن يحضر الأول والثانى، فيما اعتذر الثالث عن عدم الحضور لظروف خاصة.