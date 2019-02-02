شكرا لقرائتكم خبر عن جوندوجان عن وضع أوزيل فى أرسنال: لماذا يشارك نفس ال11 لاعب بكل المباريات! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أعرب إيلكاي جوندوجان، لاعب فريق مانشستر سيتى عن استغرابه من عدم مشاركة مواطنه لاعب فريق آرسنال "مسعود أوزيل" في الكثير من المباريات هذا الموسم.

وقال "جوندوجان": "أعتقد أن الناس دائمًا ما ينتقدون أوزيل لأنهم يعتقدون أن أداءه في الملعب ليس جيدًا وأنه لا يهتم بذلك كثيرًا".

وهذا وفقا لما نشر فى صحيفة "مترو" الإنجليزية، إذ ذكر إيلكاى أنه يجب على الناس تقبل فكرة وجود عدة أنواع من اللاعبين، من ضمنهم لاعبون مثل أوزيل يحتاجون إلى الهدوء من أجل التركيز في مبارياتهم.

وتابع: "من الصعب جدًا الدفاع عن هذا النوع من اللاعبين، هم يجعلون كل شيء يبدو سهلاً للغاية وأظن أنك تنسى أحيانًا تقدير هذا النوع من الأشياء، مشاهدة المباريات أمر مختلف تمامًا عن ما يحدث على أرض الملعب".

وأضاف جوندوجان: "أن لا يشارك لاعب مثل أوزيل بانتظام، لاعب مثله يمتلك تلك الموهبة، هو أمر لم يُدهشني أنا فقط، بل أدهش الكثيرين، بالطبع لدي تعاطف معه لأنني أعلم أنه كلما كنت تلعب بشكل أكثر انتظامًا، كلما كان الأمر أسهل لأنك تمتلك الإيقاع وتستمر في العمل فقط ولا تفكر في أشياء معينة أكثر من اللازم".

أشار: "من خلال خبرتي في مانشستر سيتي في العامين الماضيين، عندما تحصل على فرص للعب المنتظم ثم تجد لاعبًا آخر يقدم جودة مماثلة ويلعب بشكل جيد، يواجه المدرب هنا مهمة صعبة للغاية، سيكون عليه اختيار الأفضل".

وإختتم جوندوجان حديثه قائلا: "هذا أمر صعب للغاية للقيام به، في فريق مثل مانشستر سيتي وأرسنال وغيرها من الأندية الكبيرة، من الصعب جدًا أن يكون اللاعبون الـ 11 هم الذين يبدأون كل أسبوع".

والجدير بالذكر أن الأقاويل قد كثرت حول مستقبل اللاعب الألماني مع الجانرز حيث ارتبط أكثر من مرة بخطوة الرحيل رغم أنه وقع عقدًا جديدًا في شهر فبراير الماضي.

وغاب "أوزيل" عن عدة مباريات، سواء للإصابة أو لقرار تكتيكي من قِبل المدرب "أوناي إيمري".

ويتقاضى أوزيل 350 ألف جنيه إسترليني راتبا أسبوعيا (أعلى راتب في ناديه) لكنه فقد أهميته في تشكيلة إيمري بسبب تراجع مردوده البدني منذ مباراة بورنموث يوم 25 نوفمبر 2018، فشارك في 150 دقيقة فقط في آخر 10 مباريات لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما بقي 6 مباريات من أصل تلك العشرة خارج القائمة إما بسبب الإصابة أو لخيار فني من إيمري.