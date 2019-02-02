شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تكشيلة بايرن ميونخ أمام بايرن ليفركوزن والان مع التفاصيل

يواجه اليوم نادى بارين ميونخ نظيرة بايرن ليفركوزن في اطار الجولة العشرين من بطولة الدورى الألمانى الممتاز. و أعلن المدير الفنى للفريق نيكو كوفاتش تشكيلة فريقه اليوم أمام منافسة و جائت كالآتى: حراسة المرمى : أولريتش خط الدفاع : ألابا - شوله - ماكس هولمز - رافينها خط وسط : كيميتش - جوريتسكا - جيمس رودريجيز خط الهجوم : كومان - مولر - ليفاندوفسكى

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