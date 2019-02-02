شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند تضم لاعب برشلونة والان مع التفاصيل
كتب محمود ياسر
نجح نادى دورتموند الألمانى في التعاقد مع اللاعب الكاسير مهاجم برشلونة السابق بشكل نهائى بعد أعارته لموسم بنية الشراء.
و بالفعل فعل نادى دورتموند بند الشراء و تم التعاقد مع اللاعب مقابل 23 مليون يورو و 5% لبرشلونة حين بيع اللاعب لنادى اخر و 5 مليون اخرى متغيرت ليترك اللاعب الفريق الكتلونى نهائيا.
و شارك اللاعب في 50 مباراة مع الفريق الكتلونى و سجل 15 هدف و حصل علي لقب الليجا و لقل كأس السوبر الأسبانى و كأس الملك مرتين منذ انضمامه من فالنسيا موسم 2016- 2017 .
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