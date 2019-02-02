شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: الكونفيدرالية البطولة الأقوى وهدفنا التأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن البطولة الكونفيدرالية التي يشارك بها الفريق هي الأقوى على مستوى القارة هذا الموسم.

وقال جروس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جورماهيا الكيني، والمقرر لها غدًا الأحد بدور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية، إن الفريق يسعى للتأهل عن دور المجموعات ويركز في هذه المرحلة فقط.

وتابع: «نحتاج ١٠ نقاط للتأهل، ونركز في كل مباراة، وبالتأكيد نسعى للفوز في كل المباريات حتى لو ضمن الفريق التأهل».

وأضاف: «من الصعب الحديث عن شكل المنافسة بالمجموعة والفرق المرشحة، ولن يكون ذلك مقبولا قبل مرور ٣ جولات بالمجموعة».

وعن الفريق الكيني قال جروس: «أحترم كل لاعبي المنافس فهم يتمتعون بالقوة البدنية، وجميع المباريات صعبة وتحتاح لمجهود كبير».

واختتم جروس تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد ضغط مباريات محليًا وأفريقيًا، والفريق يعتمد على جميع اللاعبين، وقد تظهر تغييرات طفيفة على التشكيل وفقًا للاحتياجات الفنية.