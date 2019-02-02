شكرا لقرائتكم حازم إمام: هدفنا حصد أكبر عدد من النقاط في دور المجموعات للكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام قائد الزمالك على جاهزية جميع لاعبى الفريق لمواجهة جورماهيا الكينى، المقرر لها غداً الأحد، فى افتتاح دور المجموعات من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

وقال حازم إمام في تصريحاته بالمؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة إن الزمالك يقدم مستوى طيب بالدوري والكونفدرالية ويحترم جميع الفرق التى يواجهها، متابعا:"مباراة جورماهيا الكينى مهمة لأنها افتتاحية مباريات الفريق بدور المجموعات ونسعى لحصد أكبر عدد من النقاط لضمان التأهل".

تابع حازم إمام فى نهاية تصريحاته قائلا:"رغم الأجواء الإفريقية إلا أن هذه مواجهة جورماهيا الكينى تختلف عن لقاء القطن بطل تشاد والذي واجه الزمالك ظروف صعبة فى مواجهته بسبب سوء أرضية الملعب في تشاد وخسره الفريق بثنائية وصعد بفضل الفوز فى القاهرة بسباعية".

يواجه الزمالك نظيره جورماهيا الكينى والمقرر لها غدا الأحد بدور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.