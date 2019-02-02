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شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم السبت 2 / 2 / 2019 اليوفى يبدأ التحرك لضم مارسيلو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستضيف يوفنتوس فى التاسعة والنصف مساء اليوم، فريق بارما فى إطار الجولة الـ 22 من الدورى الإيطالى "الكالتشيو".
يوفنتوس يستعد لتقديم عرض رسمى للريال لضم مارسيلو
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادى يوفنتوس يستعد لتقديم عرض رسمي إلى ريال مدريد، لضم مارسيلو مدافع الملكى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن إدارة يوفنتوس تتمسك بضم الظهير الأيسر البرازيلى والذى يشكل سلاحًا هجوميًا فتاكًا مع كريستيانو رونالدو حيث شكل الثنائى جبهة يسرى نارية فى السنوات التى تقاسما فيها غرفة خلع الملابس فى سانتياجو برنابيو.
وقالت الصحيفة المقربة من اليوفى أن يوفنتوس سيقدم عرضًا بـ45 مليون يورو لريال مدريد، وراتب سنوى للاعب بقيمة 12 مليون يورو أى ما يعادل 230 ألف أسبوعيًا.
ووصفت "توتوسبورت" الصفقة بأنها ستكون بمثابة إنفاق ضخم للاعب الذي سيتم عامه الـ31 في مايو.
وأكدت أن الصفقة سيتم تمويلها من الدوري الإنجليزي عن طريق بيع اليكس ساندرو الظهير الأيسر، إلى أحد أندية البريميرليج مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي أو تشيلسي.
يذكر أن مارسيلو يدافع عن ألوان ريال مدريد منذ 2007 ويرتبط مع النادى بعقد يمتد حتى يونيو 2022، وسجل 3 أهداف هذا الموسم وصنع 4 آخرين لزملائه في 22 مباراة.
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