شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه سيمبا التنزانى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وهى المواجهة التى يسعى الأحمر للفوز بها لوضع قدم فى الدور ربع النهائى.

وبهذه المناسبة نستعرض كل المعلومات التى تخص مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى فى السطور التالية..

س: ما هو ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى؟

ج: يعتلى الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، يليه فيتا كلوب الكونغولى بـ3 نقاط، وسيمبا ثالثاً بنفس الرصيد، ويقبع شبيبة الساورة فى المركز الرابع بنقطة واحدة.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى والفرق التنزانية؟

ج: تحمل مباراة الأهلي وسيمبا الرقم 15 للأهلى، الذى التقى العديد من الفرق التنزانية على مدار مسيرته القارية بواقع 14 مباراة، فاز الأهلى فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وخسر مباراتين أمام الفرق التنزانية.

س: هل يعانى الأهلى من غيابات مؤثرة قبل مواجهة سيمبا التنزانى؟

ج: يدخل الأهلى المباراة مفتقداً عدداً كبيراً من لاعبيه بداعى الإصابة، أبرزهم الحارس على لطفى وياسر إبراهيم ومحمد نجيب وأحمد فتحى ووليد سليمان ومحمد محمود ومروان محسن ووليد أزارو، فى الوقت الذى يعد مركز قلب الدفاع صداعاً فى رأس مارتن لاسارتى ومعاونيه بعد الإصابات التى ضربته مؤخراً وكانت سبباً فى قيد رامى ربيعة العائد من إصابة طويلة قاربت عاماً كاملاً محلياً وأفريقياً.

س : ما هو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيمبا التنزانى؟

ج: ومن المتوقع أن يبدأ الأهلى بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع على معلول وأيمن أشرف ومحمد هانى وكريم نيدفيد، وفى الوسط حسام عاشور وعمرو السولية، وعلى الأطراف حسين الشحات ورمضان صبحى، على أن يقود الهجوم الثنائى ناصر ماهر وجونيور أجاى.