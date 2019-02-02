سوبر كورة.. حل سحرى من الجبلاية لإرضاء الأهلى وبيراميدز وإنقاذ الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مصدر فى اتحاد الكرة يكشف لـ"سوبر كورة" كيفية الخروج من الوضع المتأزم حاليًا بعد طلب بيراميدز تعديل مباريات الأهلى لخوض المؤجلات، فى الوقت الذى تلقى فيه الدعم من نادى الزمالك للضغط على الجبلاية، مع تمسك الأهلى بالجدول المعلن.

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