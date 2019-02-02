شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: حسام حسن "بيسخن" لتدريب الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن الوجهة المرتقبة لحسام حسن المدير الفنى السابق لفريق بيراميدز فى مسابقة الدورى العام بعد إقالته من تدريب الفريق.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن التوأم من المرتقب أن يتوليا الإدارة الفنية لنادى الاتحاد السكندرى، خلفاً لحلمى طولان مدرب الفريق، فى حال تحقيق نتيجة سلبية لزعيم الثغر أمام المصرى فى المباراة المقبلة.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصى على تويتر، "الفرصة الأخيرة لكابتن حلمى طولان مع الاتحاد أمام المصرى حسام حسن بيسخن لتدريب الاتحاد".





وكانت إدارة بيراميدز وجهت الشكر للتوأم حسام وابراهيم حسن، عقب تعادل الفريق مع نادي الزمالك 3/3، في المباراة التي جمعت الفريقين بمسابقة الدوري العام، ليتم التعاقد مع رامون دياز خلفاً للعميد في تدريب بيراميدز.