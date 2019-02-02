جروس: الزمالك يسعى للتتويج بالكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن البطولة الكونفيدرالية صعبة وقوية.

ويلتقي الزمالك نظيره الكيني جورماهيا في الثالثة من عصر يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفيدرالية.

وأضاف جروس، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة، اليوم السبت:"اللعب في البطولة الأفريقية أصعب من الدوري المحلي"، مشددًا على أنه يصب تركيزه حاليًا على دور المجموعات للتأهل إلى الدور التالي دون النظر لأي شيء أخر.

واسترسل المدير الفني للزمالك:"نحتاج ١٠ نقاط للتأهل ونركز في كل مباراة وبالتأكيد نسعى للفوز في كل المباريات حتى لو ضمن الفريق التأهل ولكن من الصعب الحديث عن شكل المنافسة بالمجموعة والفرق المرشحة ولن يكون ذلك مقبولًا قبل مرور ٣ جولات بالمجموعة".

وشدد المدير الفني للزمالك على أن فريقه يسعى للفوز باللقب؛ لأنه لم يسبق له التتويج ببطولة الكونفدرالية من قبل لذا يلعب كل مباراة للفوز.

وعن منافسه الكيني، جورماهيا، قال جروس: "احترم كل لاعبي المنافس فهم يتمتعون بالقوة البدنية وجميع المباريات صعبة وتحتاح لمجهود كبير".

وأتم جروس تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد ضغط مباريات محليًا وأفريقيًا والفريق يعتمد على جميع اللاعبين وقد تظهر تغييرات طفيفة على التشكيل وفقًا للاحتياجات الفنية.