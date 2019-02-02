استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا. ويستضيف الأهلي بالجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، سيمبا التنزاني، مساء اليوم السبت، بملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية، حسام عاشور، كريم نيدفيد. خط الهجوم: حسين الشحات كريم نيدفيد، جونيور أجايي.

كانت هذه تفاصيل خبر الإصابات تغيير طريقة لعب لاسارتي.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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