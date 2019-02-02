تريزيجيه أساسي مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه

كتب: محمد معتز صلاح الدين

يستعد نادي قاسم باشا لمواجهة نظيره سيفاسبور، الساعة الثالثة مساءً، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري التركي.

وشهد التشكيل تواجد محترفنا محمود حسن "تريزيجيه" ضمن التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم.

الجدير بالذكر أن قاسم باشا يحتل المركز السابع في ترتيب جدول الدوري التركي، برصيد 29 نقطة، بينما يحتل سيفاسبور المركز التاسع برصيد 25 نقطة.