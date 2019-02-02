منتخب اليابان يترك رسالة للإمارات بعد نهاية كأس أمم آسيا

منتخب اليابان كتب: محمد معتز صلاح الدين قام لاعبو المنتخب الياباني بعد خسارة الفريق أمام قطر، في المباراة النهائية بكأس أمم آسيا 2019، والتي أقيمت بالإمارات بتنظيف غرفة الملابس وترك رسالة مكتوب بها "شكرا جزيلا" بـ3 لغات مختلفة "العربية والإنجليزية واليابانية". وحرص لاعبو المنتخب الياباني أن تكون غرف الملابس الخاصة بهم بعد نهاية المباراة أمام قطر نظيفة، شاكرين لإستضافة دولة قطر وحسن التنظيم. يذكر أن المنتخب الياباني قد خسر أمام منتخب قطر، مساء أمس، الجمعة، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي كانت على ملعب "مدينة زايد الرياضية "، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. الجدير بالذكر أن المنتخب الياباني خسر للمرة الأولى مباراة نهائية بكأس آسيا بعد وصوله 4 مرات سابقة، نجح في الفوز في جميعها وحصد اللقب الآسيوي.

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