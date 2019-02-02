رياضة | باريس سان جيرمان يقترب من مصالحة "رابيو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقترب من مصالحة "رابيو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يقترب من تسوية الأمور مع نجم وسط الفريق أدريان رابيوت.

الـPSG يمكن أن يغفر لرابيوت، حيث أنه

في فرنسا يقولون أن الألماني توماس توخيل مدرب الفريق يفكر في إعادة رابيوت للفريق الأول، والمشاركة في هذه الأشهر الحاسمة المتبقية حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندوديبورتيفو" فإن

ومن الجدير بالذكر أن مصلحة البارسا في التعاقد مع رابيوت قد "بردت"، وهناك أندية أوروبية كبيرة مهتمة باللاعب، الذي سيرحل بالمجان في الميركاتو الصيفي المقبل.