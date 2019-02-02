شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يقود قاسم باشا أمام سيفا سبور بالدوري التركي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن مصطفى دينزلي المدير الفني لقاسم باشا عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادا لمواجهة سيفا سبور والتي تقام ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري التركي. وتواجد النجم المصري محمود حسن ترزيجيه لاعب قاسم باشا على رأس تشكيل فريقه استعداد لمواجهة سيفا سبور. يحتل قاسم باشا المركز السابع على جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد سيفا سبور في المركزالتاسع برصيد 25 نقطة.

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