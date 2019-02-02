شكرا لقرائتكم نجم الزمالك: الاتحاد السكندري وجهة حسام حسن القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن الوجهة المرتقبة لحسام حسن المدير الفني السابق لفريق بيراميدز في مسابقة الدوري العام بعد إقالته من تدريب الفريق.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن التوأم من المرتقب أن يتولي الإدارة الفنية للاتحاد السكندري خلفاً لحلمي طولان مدرب الفريق، في حالة تحقيق نتيجة سلبية لزعيم الثغر أمام المصري في المباراة المقبلة .

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: الفرصة الأخيرة لكابتن حلمي طولان مع الاتحاد أمام المصري حسام حسن بيسخن لتدريب الاتحاد.