محترف مصري بقطر في الطريق لتدعيم دفاع المنتخب

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جدة - عمرو شويل يبحث الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، ضم مصطفى محمد لاعب فريق السيلية القطري وأحسن مدافع في الدوري القطري لتدعيم خط دفاع كتيبة الفراعنة. علم "الخليج 365" أن تيتو المدرب المساعد للجهاز الفني للفراعنة سافر إلى قطر لمتابعة أداء اللاعب بناءا على طلب هاني رمزي المدرب العام للمنتخب . كما تردد اسم مصطفى محمد داخل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال الميركاتو الشتوي الماضي وان كان النادي الأهلي كان الأقرب لحسم الصفقة خلال انتقالات يناير الماضية و لكن نظرا لضيق الوقت تم تأجيل الحسم للميركاتو الصيفي.

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