شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات قطر في بطولة كوبا أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد منتخب قطر للمشاركة فى بطولة كوبا أمريكا التى تنطلق الصيف المقبل بالبرازيل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو، حيث يشارك فى البطولة برفقة اليابان كضيوف شرف.

وأوقعت القرعة منتخب قطر فى المجموعة الثانية مع منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.

وتوج منتخب قطر ببطولة كأس آسيا أمس على حساب اليابان، ونجح فى تحقيق الفوز بكل مبارياته فى البطولة ليحقق اللقب لأول مرة في تاريخه.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب قطر مشواره أمام باراجواي يوم 16 يونيو، ثم يلتقى مع كولومبيا يوم 19 ويختتم مباريات المجموعة بلقاء الأرجنتين يوم 23 يونيو.

ووقع منتخب اليابان فى المجموعة الثالثة مع أوروجواي والإكوادور وتشيلي، بينما جاء منتخب البرازيل على رأس المجموعة الأول مع بوليفيا وفنزويلا وبيرو.