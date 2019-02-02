شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى مع الأندية التنزانية فى 14 مباراة قبل مواجهة سيمبا الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مع سيمبا التنزانى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لحصد نقاط اللقاء الثلاثة وتحقيق الفوز الثانى بدور المجموعات عقب الفوز على فيتا كلوب الأنجولى والتعادل إيجابيا مع شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الثانية، ويتسلح الأهلي في لقاء اليوم بـ10 آلاف متفرج، وهو العدد المسموح به من قبل الجهات الأمنية.

وتُعد مواجهة برج العرب هى الأولى بين الأهلي وسيمبا التنزانى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بمسماها القديم والجديد فى النسخة الحالية للبطولة، إلا أن الفريقين سبق والتقيا عام 1985 فى منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس فى دور الستة عشر، وفاز الأهلي فى الذهاب بنتيجة 2ـ0، وخسر في الإياب بنتيجة 2ـ 1.

أما عن تاريخ مواجهات الأهلى مع الفرق التنزانية فتحمل مباراة الأهلي وسيمبا رقم 15 لبطل مصر الذى التقى العديد من الفرق التنزانية على مدار مسيرته القارية بواقع 14 مباراة.

فاز الأهلي فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين أمام الفرق التنزانى.

ويأتى يانج أفريكانز على رأس الفريق التنزانية التى واجهت الأهلي، والتقى الأهلي للمرة الأولى فى دورى أبطال أفريقيا نسخة 1982 وآخرها نسخة 2014 من البطولة، بمجموع 8 مباريات، حقق الأهلى 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

وبخلاف سيمبا ويانج أفريكانز، التقى الأهلي مع فريق بامبا موانزا فى بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس عام 1993 وفاز الأهلي ذهابا بخماسية وتعادل فى الإياب، ثم التقى فريق ماجى ماجى في بطولة دورى الأبطال نسخة 1999 فى دور الـ32 وفاز الأهلى ذهابا 3 - 0، وكرر فوزه فى الإياب بنتيجة 2-0.