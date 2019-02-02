تقرير.. جدول منتظم للدوري؟.. ماذا حدث مع آخر بطل غير الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الفرماوي:

يطالب مسؤولي بعض الأندية بجدول منتظم لبطولة الدوري الممتاز، في ظل تأجيل بعض مباريات الأهلي، لمشاركته في البطولة الإفريقية الموسم الماضي، ووصوله لنهائي المسابقة.

وقال ناديي بيراميدز والزمالك إن تأجيل المباريات يخل بمبدأ عدم تكافؤ الفرص، وصرح تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، بأنه يجد أنه يتم منح الأهلي "أفضلية" بشأن مبارياته المؤجلة، وأكد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي للنادي، أن اتحاد الكرة "أفرط" في تأجيل المباريات للأهلي.

الأرقام تؤكد أن الدوري منذ أمد طويل لم يعرف انتظاما في المسابقة بالمعنى المعروف عالميا، خاصة بعد استئنافه عقب حادثة بورسعيد، نظرا لاختلاف مواعيد المسابقات المحلية، مع الارتباطات الإفريقية، وهي المشكلة التي ستنتهي الموسم الحالي، مع قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتعديل موعد بطولاته لتبدأ في أغسطس وتنتهي في مايو.

وبالعودة لموسم 2015/2016، فهو يقترب كثيرا من وضع الموسم الحالي، فيما يخص كثرة المباريات المؤجلة، لكن في هذا الوقت، لم يتوج الأهلي بطلا لتلك المسابقة.

الخليج 365 يستعرض شكل المسابقة في آخر موسم لم يتوج بلقبه الأهلي.

الزمالك بطل موسم 2014-2014:

شهد هذا الموسم العديد من المباريات المؤجلة لبضعة أيام، لكن بعض المباريات تأجلت لأكثر من شهرين وثلاثة، وكانت التأجيلات من اليوم الأول للبطولة وحتى آخر يوم.

الجولة 1:

تأجلت مباراة الأهلي والشرطة من 15 سبتمبر إلى 18 أكتوبر، فيما تأجلت مباراة الزمالك وإنبي إلى 25 ديسمبر.

الجولة 2:

تأجلت مباراة دجلة والأهلي من 20 سبتمبر إلى 20 ديسمبر.

الجولة 3:

استمر غياب الأهلي عن البطولة حيث تأجلت مباراته الثالثة، والتي كانت أمام الاتحاد السكندري، من 24 سبتمبر إلى 24 ديسمبر.

الجولة 10:

تأجلت مباراة الجيش والأهلي من نهاية نوفمبر إلى 24 يناير.

الجولة 11:

تأجلت مباراة الأهلي والداخلية من أول ديسمبر إلى أول يونيو.

الجولة 14:

تأجلت مباراة المصري والأهلي من 20 ديسمبر إلى 10 يماير، كما تأجلت مباراة الداخلية ووادي دجلة إلى 5 أبريل.

الجولة 15:

تأجلت مباراة الاتحاد والداخلية من نهاية ديسمبر إلى 20 يناير.

الجولة 17:

تأجلت مباراتي دجلة والمصري، والأهلي وبتروجيت من 10 يناير إلى 20 يناير.

الجولة 21

تأجلت 3 مباريات من 8 فبراير إلى 1 مايو، فيما تأجلت مباراة المقاصة والإسماعيلي إلى 2 مايو، والأهلي ودجلة إلى 2 يوليو، والجيش والزمالك إلى 29 يوليو.

الجولة 24:

تأجلت فيها مباراة الزمالك ووادي دجلة من 7 أبريل إلى 3 أغسطس، علما بأنها آخر مباراة أقيمت في الدوري المكون من 38 أسبوعا.

الجولة 26:

شهدت تأجيل مباراة سموحة وحرس الحدود من 23 أبريل إلى 1 يونيو.

الجولة 30:

تأجلت مباراة الزمالك والإسماعيلي من 15 مايو إلى 6 يوليو.

الجولة 31:

تأجلت فيها مباراتي المقاصة والزمالك إلى 2 يوليو بدلا من 18 مايو، والأهلي وسموحة إلى 28 يوليو بدلا من 18 مايو.

الجولة 33:

تأجلت مباراة الأهلي والمصري من 6 يونيو إلى 6 يوليو.

الجولة 37:

تأجلت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من أول يوليو إلى 21 يوليو.

الجولة الأخيرة:

لعبت مبارياتها على 5 أيام، هي 6 و11و12و15 يوليو، وكانت مباراة الأهلي وإنبي يوم 2 أغسطس، وهو اليوم قبل الأخير لنهاية المسابقة.