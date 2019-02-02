برشلونة يفقد حارسه الهولندي سيليسن 6 أسابيع

أعلن برشلونة الإسباني في بيان أن حارسه الاحتياطي ياسبر سيليسن سيغيب لستة أسابيع بعد إصابته بتمزق عضلي وسيغيب عن مباراتي ذهاب وإياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم ضد ريال مدريد.

ولم يشارك حارس منتخب هولندا في أي مباراة في الدوري هذا الموسم لكنه كان الحارس الأول للفريق في كأس الملك خلال مواسمه الثلاثة مع الفريق الكاتالوني، وفاز باللقب في 2017 و2018.

وكان للحارس الهولندي مساهمة قوية في فوز برشلونة على أشبيلية في إياب دور الثمانية يوم الأربعاء إذ أنقذ ركلة جزاء من إيفر بانيغا كان ستعطي الفريق الأندلسي، إذا سجلها اللاعب الأرجنتيني، التقدم 3-1 في النتيجة الإجمالية، ومضى برشلونة ليفوز 6-1 وينتصر 6-3 في مجموع المباراتين.

ومن المنتظر أن يحل الألماني الدولي مارك-أندريه تير شتيغن محل سيليسن خلال ذهاب قبل نهائي الكأس أمام ريال مدريد في السادس من فبراير وفي الإياب يوم 27 أو 28 فبراير.

وإذا تأهل برشلونة فمن المتوقع أن يعود سيليسن للمشاركة في النهائي ضد ريال بيتيس أو فالنسيا يوم 25 مايو.