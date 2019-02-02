ماراثون جري وعروض رياضية وفنية في مركز شباب الساحل بالقاهرة

مديرية الشباب والرياضة كتب: عادل يوسف و عبدالرحمن أبوهاشم تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة " ، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ماراثون جري بمشاركة نحو 500 شاب وفتاة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وانطلقت الفعاليات من مركز شباب الساحل بحضور الدكتور أشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، وشهد اليوم مجموعة من العروض من العروض الرياضية والفني، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة المصرية، وثورة 25 يناير.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ مديريات الشباب والرياضة لتوجيهات وزير الشباب والرياضة بالعمل على نشر ثقافة الممارسة الرياضية من خلال إقامة الماراثونات الرياضية بشكل متواصل، وتنفيذ البرامج والأنشطة التى تحقق ذلك وداخل المنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات.

كما تقوم وزارة الشباب والرياضة بالمتابعة الدورية لأداء مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات للتأكد من تطبيق رؤيتها وإستراتيجيتها التي تستهدف تكثيف البرامج والمشروعات وتطويرها ، وجعل الرياضة اسلوب حياة داخل المجتمع ، وتشجيع الشباب والمواطنين على ممارستها لما لها من أدوار إيجابية على تكوين الشخصية المصرية.



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