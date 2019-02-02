المصرى يعسكر بالسخنة لمواجهة الاتحاد السكندرى و"جلال" يشكر الجماهير

ايهاب جلال مدرب المصري

بورسعيد - عبد الرحمن بصلة :

دخل فريق الكرة بالنادى المصرى معسكرا مغلقا بإحدى قرى السخنة بالسويس فى إطار استعداداته لمباراة الإتحاد السكندري والتى تقام فى الخامسة مساء بعد غد، الإثنين على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين.

وقد أدى الفريق تدريباته ببورسعيد عقب مباراته الأخيرة أمام بتروجيت وتخللها مباراة ودية أمام المريخ البورسعيدى حرص فيها إيهاب جلال على مشاركة الصفقات الجديدة واللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة الأخيرة ثم أدى الفريق تدريبا قويا على ملعبه ببورسعيد وقبل السفر لمدينة السويس بمشاركة جميع اللاعبين وسط حضور جماهير أحسن تشجيع اللاعبين والشد من أزرهم لمواصلة الانتصارات والصعود للمربع الذهبى.

بعدما تمكن إيهاب جلال من إعادة الروح داخل الفريق والفوز فى المبارتين الأخيرتين أمام المقاولون العرب ثم

بتروجيت صعد بهما من المركز السابع عشر فى جدول المسابقة للمركز السابع برصيد 25 نقطة والفوز فى مباراة الإتحاد يدخل بالفريق ضمن الكبار ومنطقة المنافسة على المربع الذهبى .

من جانبه، وفى تصريحاته أكد إيهاب جلال المدير الفنى أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو إستعادة مكانته بجدول المسابقة والصفقات الجديدة ستحقق مزيدا من الإستقرار داخل الفريق بعد إنسجامها مع اللاعبين القدامى داخل الفريق وتمكنا من سد الثغرات من خلال هذه الصفقات وأيضا الدفع بالناشئين لإيجاد روح التنافس بين الجميع ، وقال : شكرا للجماهير البورسعيدية الوفية على هذه المساندة التى يحتاجها

الفريق فى كل وقت وبدأت اللاعبين تشعر بأن ورائها جماهير عريقة تفهم فى كرة القدم بدلا من العزلة التى كانت على الفريق ووجود فجوة كبيرة تمكنا من غلقها تماما فالجماهير هى السند والدعم والفريق الجماهيرى له طعم خاص فى العمل واتمنى ان أسعدها واحقق لها ما تتمناها ولكن كل شيئ سيأتى فى وقته لأننا نحتاج مزيدا من العمل والكد والأمر يحتاج للصبر لتحقيق طموحاتنا.

وأضاف "فنحن فى مرحلة إعادة الروح والثقة ثم نبدأ مرحلة المنافسة خاصة أن الفرق دعمت نفسها بشكل جيد والنقاط متقاربة فى جدول المسابقة ولذلك أى فوز أو هزيمة من الممكن أن يصعد أو يهبط بأى فريق عدة مراكز بالجدول ، والحمد لله فقد نجح مجلس الإدارة فى ضم 8 صفقات جديدة للفريق هم سعيدو سمبوري وحسين رجب ومصطفي سلامة والحسيني سمير وعبد الرحمن زين وأوست أموتو ومحمد صالح وإيزيكيل باسي وهى إضافات بدون شك للفريق".