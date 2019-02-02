رياضة | فينيسيوس يتفوق على لاعبي ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن فينيسوس هو اللاعب الثامن عشر من ناحية عدد الدقائق الملعوبة، وقد ظهر البرازيلي في 19 مباراة خاض فيها 1012 دقيقة.

قبل يوم 3 يناير عندما أصيب جاريث بيل، كان تأثيره في الفريق محدودا، شارك مع جولين لوبيتيجي في 15 دقيقة فقط وكان مجرد بديل في بداية سولاري، لكن كل ذلك تغير مع العام الجديد، واليوم هو أكثر من صنع أهدافا رغم فترة مشاركاته القصيرة.

وبصناعته 7 أهداف، يتربع البرازيلي على قائمة المساهمين بصناعة الأهداف، يأتي خلفه بيل، بنزيما، مودريتش وأودريوزولا بـ5 أهداف لكل منهم على حده.

5 من أصل 7 تمريرات حاسمه قدمها البرازيلي لزملائه أتت في مسابقة الكأس التي شارك في 493 دقيقة من أصل 540 دقيقة لعبها الفريق في البطولة.

ويبدو تأثير فينيسوس واضحا. منذ أن بدأ سولاري بالمراهنة على اليافع البرازيلي عوضا عن إيسكو في لقاء سوسيداد، تغير وجه الفريق كليا.

حركية اللاعب رقم 28 ومواجهته للمدافعين بالإضافة إلى سرعته في كل مرة يستلم فيها الكرة، ساهم في تغيير زملائه الذين أصبحوا يبحثون عنه في مناطق الخصم. أحد أسوأ الخطايا التي ارتكبها لوبيتيجي هي عدم إقحام اللاعب أو منحه بعض الدقائق رغم سوء الموقف وقتها.