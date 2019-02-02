رياضة | هاري كين يقترب من العودة قبل موعد شفائه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاري كين يقترب من العودة قبل موعد شفائه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، من العودة إلى الملاعب عقب التعافي من الإصابة خلال فترة قياسية.

وكان كين تعرض للإصابة في أوتار الركبة في مباراة مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن كين كان من المفترض أن يعود إلى الملاعب في منتصف شهر مارس المقبل، ولكنه تعافى سريعًا وقد يشارك في ديربي لندن أمام آرسنال يوم 2 مارس.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك احتمالة لتواجد كين أمام بوروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن التعافي السريع للمهاجم الإنجليزي يعود إلى إرساله إلى جزر البهاما، وعمله المتواصل مع طبيب توتنهام تحت أشعة الشمس في منطقة البحر الكاريبي.

عرض تاريخي من ريال مدريد لهاري كين