اونلاين | كلاسيكو الكأس.. الإختبار الحقيقي لـ"ريال مدريد سولاري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الكأس.. الإختبار الحقيقي لـ"ريال مدريد سولاري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن العودة إلى مستوى البارسا، فإن ريال مدريد سيدخل المباراة الأولى ضد برشلونة بثقة كاملة، إذا لم يخسروا ضد ديبورتيفو ألافيس بالتأكيد، حيث أن رجال سولاري قاموا بردة فعل جيّدة بعد البداية السيئة لـ2019.
بالرَغم من المستوى السيء في بداية السنة، الفريق عاد بقوة و أصبح يؤمن بأمكانية المنافسة على كل البطولات، دوري الأبطأل دائماً ما كان أولوية ريال مدريد الأولى، لكن هذه السنة ينافس الفريق أيضاً على كأس الملك، البطولة التي أستعصت عليهم منذ الفوز بها ضد برشلونة في 2014.
بنزيما نقطة التركيز.. أغلب مسؤولية تسجيل الأهداف أصبحت على اكتاف الفرنسي بعد رحيل كريستيانو رونالدو، بالرَغم من البداية السيئة مع لوبتيغي في بداية الموسم، سولاري استعاد بنزيما الهداف حيث خلق له أفضل الظروف للتألق.
سولاري رفع حِمل صناعة الفرص من على بنزيما بِوَضع فينيسيوس جونيور بجانبه. هذه الثنائية عملت بشكل جيّد جداً، حيث أصبح البرازيلي يخلق فرص لبنزيما، مثل التي كان يخلقها الفرنسي لكريستيانو.
مارسيلو او ريجيليون.. بالرَغم من كونه احد أساطير ريال مدريد الحاليين، مارسيلو تم أعتباره غير جاهز ووزنه زائد من سولاري، مدرب الكاستيا السابق وضعه في نظام تدريبي خاص ليستعيد مستواه، بينما أعطى الثقة للشاب سيرخيو ريجيليون.
لوكاس أو بيل.. فينيسيوس جونيور هو نجم ريال مدريد منذ بداية السنة، لكن هو ليس جاهز لِمِثل هذه المناسبات الكبيرة، على الأغلب سَيَتِم الأعتماد على خبرة على الأقل واحد من لوكاس فاسكيز او غاريث بيل في الهجوم.
سولاري كان شجاع في طلب المزيد من فاسكيز و بيل، و قد يكون دورهم مهم جداً ضد برشلونة، بيل قد يستفيد من المساحات على اليسار التي سيتركها سيرجي روبيرتو او سيميدو، بينما مميزات فاسكيز الدفاعية ستكون مهمة في أيقاف ثنائية ألبا و ميسي.