اونلاين | كورة لايف| مشاهدة مباراة الوداد الرياضي ولوبي ستارز| Yalla Shoot بث مباشر مباراة الوداد الرياضي ولوبي ستا بث مباشر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف| مشاهدة مباراة الوداد الرياضي ولوبي ستارز| Yalla Shoot بث مباشر مباراة الوداد الرياضي ولوبي ستا بث مباشر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف| مشاهدة مباراة الوداد الرياضي ولوبي ستارز| Yalla Shoot بث مباشر مباراة الوداد الرياضي ولوبي ستا بث مباشر اليوم

يحل فريق الوداد الرياضي المغربي ضيفاً على فريق لوبي ستارز النيجيري مساء يوم السبت، وذلك في المباراة التي سوف تقام على ملعب ستاد نامدي ازيكو ستاديوم بمدينة اينوجو النيجيرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من دوري مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الوداد الرياضي المغربي بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي يأمل في تحقيق ثاني فوز له بدوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا،ويدخل فريق الوداد الرياضي مباراته القادمة أمام لوبي ستارز النيجيري محتلاً المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن فريقي صن داونز الجنوب أفريقي ولوبي ستارز النيجيري قبل بداية منافسات هذه الجولة من المجموعة.

كورة لايف| مشاهدة مباراة الوداد الرياضي ولوبي ستارز| Yalla Shoot بث مباشر مباراة الوداد الرياضي ولوبي ستا بث مباشر اليوم

أما فريق لوبي ستارز النيجيري فتمكن من تحقيق ثلاث نقاط حتى الآن إلا أن يأتي في المركز الثالث بالمجموعة بفارق الأهداف عن فريق الوداد الرياضي المغربي صاحب الصدارة، وتمكن فريق لوبي ستارز النيجيري من الفوز على فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الأولى قبل أن يتلقى الخسارة على يد فريق أسيك ميموزا الإيفواري بالجولة الثانية.

موعد مباراة الوداد ولوبي ستارز النيجيري

هذا ومن المقرر أن تقام مباراة الوداد الرياضي المغربي ولوبي ستارز النيجيري في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا مساء يوم السبت في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت المغرب، الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ولوبي ستارز

وستقوم قناة bein SPORTS HD7 بالنقل الحي والمباشر لمباراة الوداد الرياضي المغربي أمام لوبي ستارز في دوري أبطال أفريقيا بصوت المعلق جواد بده.

كورة لايف| مشاهدة مباراة الوداد الرياضي ولوبي ستارز| Yalla Shoot بث مباشر مباراة الوداد الرياضي ولوبي ستا بث مباشر اليوم