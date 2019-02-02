شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة القادسية والفيحاء بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن ايفا بيلو بيتيفا المدير الفني للقادسية تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الفيحاء التي تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل القادسية كالتالي.

جاك دونكان، منصور النجار، ريس ويليامس، محمد خبراني، مختار بلخيتر،شايع، محمد فتاو، نايف هزازي،بيسمارك، سيلفا، جوزيه

بينما جاء تشكيل الفيحاء الذي أعلنه موسلين المدير الفني للفريق كالأتي.

عامر شفيع، نواف الصبحي، باروس، الخبيري، الزيعل، بوحيمد، يحيى، اليكساندروس، القرني، اسبريا، أل سالم

يحتل القادسية المركز الحادي عشر على جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.