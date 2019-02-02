شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة الفيحاء أمام مباراة القادسية والان مع التفاصيل

كتب محمود ياسر يواجه اليوم نادى القفيحاء السعودى نادى القادسية السعودى في اطار الجولة 18 من مسابقة الدورى السعودى الممتاز . و أعلن المدير الفنى للفريق سلافوليوب موسلين عن تشكيلة الفريق لمباراة اليوم و جائت كالآتى : حراسة المرمى : عامر سفيع خط الدفاع : نواف الصبحى - جيجى باروس - سامى الخبيرى - عمر المزيعل خط الوسط : توفيق بوحريد - سايدو يحيي - اليكساندروس خط الهجوم : ضيف الله القرنى - دانيلو اسبريا - عبد الله آل سالم

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